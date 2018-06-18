Кому наводнение, кому - аквапарк: житель Бухареста устроил заплыв на улице

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Житель столицы Румынии насмешил пользователей интернета, устроив купание посреди улицы во время наводнения.

Мужчина весело плескался в паводковых водах, которые затопили участок проспекта Теодор Паллади в Бухаресте. Его совершенно не смущали многочисленные зрители, которые проезжали мимо на автомашинах и даже видеосъемка, которую вели некоторые пассажиры.

Вечером, 17 июня, силу стихии испытал на себе, вслед за большей частью Румынии, и Бухарест. Вода затопила практически всю румынскую столицу и проникла в метро. Одна из станций метро была эвакуирована, а машины с трудом шли сквозь потоки воды, которая в отдельных местах поднималась до полуметра.

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Наводнения продолжаются во многих странах Европы. Самая сложная обстановка — во Франции, где проливные дожди продолжаются более двух недель.

Это привело к наводнению в нескольких регионах страны.