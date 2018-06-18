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Флаг Македонии. Архивное фото

Протесты в Македонии: число пострадавших растет

© AP Photo / Boris Grdanoski
Происшествия
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В министерстве внутренних дел предоставили данные о пострадавших и задержанных в ходе митинга против переименования Македонии.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Число пострадавших во время проведения акции протеста против переименования Македонии, которая прошла в ночь на понедельник перед зданием Собрания (парламента) в Скопье, увеличилось до 17 человек. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в министерстве внутренних дел республики. 

На македонско-греческой границе, архивное фото, 16 апреля 2018
© REUTERS / Ognen Teofilovski
Зачем переименовали Македонию

Также, по данным МВД, в ходе митинга задержаны 26 человек.

Ранее ведомство сообщало, что ранения получили семь полицейских.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Переименование и условия договора ранее вызвали категорическое неприятие у разных партий македонской оппозиции. В воскресенье крупнейшее движение оппонентов премьера Зорана Заева — ВМРО-ДПМНЕ — провело мирный марш протеста в городе Битола на границе с Грецией. Вечером в центре Скопье собрались около 2 тысяч сторонников нескольких патриотических движений и объединений болельщиков.

Часть демонстрантов забросали полицию камнями и файерами и попытались прорваться через кордон в здание парламента. Специальное подразделение МВД применило слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы. 

Президент Македонии Георге Иванов
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Македонии сделал громкое заявление о суверенитете республики

"Ранены 10 полицейских, за медицинской помощью обратились семь граждан. Задержаны 26 человек. Около 21.30 (22.30 по кишиневскому времени) группа демонстрантов отделилась и на площади Македония ворвалась в два ресторана, где они сломали инвентарь и вызвали панику среди посетителей, в одном из объектов бросили шашку со слезоточивым газом", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в ходе беспорядков на близлежащей улице был сожжен автомобиль.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся свыше 25 лет, мешал вступлению Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.

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Теги:
задержанные, протесты, пострадавшие, МВД, Скопье, Македония, Политика
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