В Италии раскрыли преступную группировку, куда входили "вампиры" из Молдовы

По информации правоохранительных органов Италии, граждане Молдовы участвовали в вооруженных грабежах в ряде крупных городов страны.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В Италии раскрыли международную преступную группировку, в которую входили и граждане Молдовы.

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Группировка под названием "Вампиры" занималась вооруженными грабежами в Алессандрии, Павии, Пьяченце, Милане, Брешии и Падуе. Злоумышленники грабили состоятельных людей и крупные компании.

Главарь банды — известный итальянский авторитет. Именно он находил жертв и координировал все действия.

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В банду входили граждане 23 стран. "Вампиры" делились на три группы. Молдаване работали с гражданами Румынии и Косово.

За год группировка совершила несколько десятков громких преступлений в разных районах Италии.

Следствие продолжается.