Гражданин Молдовы, за которым гонялся Интерпол, едва не пересек границу

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол за мошенничество.
Согласно опубликованным во вторник данным украинских СМИ, задержание произошло в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Бачевск". В международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Молдову мужчина находится с 2015 года. Он въехал на Украину пассажиром микроавтобуса марки "Mercedes-Benz".
Сейчас 46-летний мужчина должен быть передан компетентным органам Украины, а затем и Молдовы.