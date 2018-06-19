Гражданин Молдовы, за которым гонялся Интерпол, едва не пересек границу

Уже три года мужчину ищут, чтобы предъявить обвинение в мошенничестве.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол за мошенничество.

Согласно опубликованным во вторник данным украинских СМИ, задержание произошло в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Бачевск". В международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Молдову мужчина находится с 2015 года. Он въехал на Украину пассажиром микроавтобуса марки "Mercedes-Benz".

Сейчас 46-летний мужчина должен быть передан компетентным органам Украины, а затем и Молдовы.