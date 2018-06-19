В Израиле убили гражданина Молдовы за слово "хохол"

Уроженец Молдовы Алексей Гунты скончался в Израиле после жестокой драки в городе Петах-Тикве.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В Израиле мигранта из Украины обвинили в непредумышленном убийстве уроженца Молдовы. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на местные СМИ.

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Уроженец Молдовы Алексей Гунты скончался в Израиле после жестокой драки в городе Петах-Тикве, которая произошла 26 мая. Сообщается, что избил нашего соотечественника 21-летний мигрант из Украины Дмитрий Тиклян. Он нанес своей жертве удары по голове.

Один из них оказался настолько сильным, что Гунта упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Вызванная прохожими бригада скорой помощи доставила пострадвшего в городскую больницу, где спустя несколько дней он скончался.

В обвинительном заключении отмечается, что поводом для конфликта стало слово "хохол", якобы произнесенное Гунтой в адрес Тикляна.

СМИ сообщают, что украинца обвиняют не только в непредумышленном убийстве, но и в попытке помешать следствию из-за разговоров со свидетелями, в которых Тиклян просил не давать против него показаний.