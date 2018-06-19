В Москве женщину с молдавской фамилией подозревают в шпионаже

Представители суда не сообщают подробности ситуации, ссылаясь на то, что дело носит гриф "секретно".

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В Москве по подозрению в шпионаже арестована, вероятно, уроженка Молдовы Карина Цуркан. Российские СМИ ссылаются на сообщение пресс-службы Лефортовского суда Москвы, в котором не уточняются подробности.

Информация поступает скудная, и, практически, умещается в две строки.

"Суд избрал в отношении подозреваемой Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде заключения под стражу".

"Женщину подозревают в совершении преступления по статье 276 УК РФ (Шпионаж)".

Представители суда не комментируют этот факт, ссылаясь на то, что дело носит гриф "секретно".

СМИ отмечают, что, вероятно, речь может идти о Карине Валерьевне Цуркан, которая с 2012 года входит в правление "Интер РАО ЕЭС". На сайте компании такое имя действительно значится. Отмечается, что Карина Цуркан руководила в "Интер РАО ЕЭС" географическими подразделениями "Молдова, Украина, Румыния" и "Европа".

Также сообщается, что Цуркан получила высшее образование в Международном независимом университете Молдовы (ULIM) и в Испании. При этом, на сайте компании указано, что у Цуркан российское гражданство.

Как стало известно Sputnik Молдова, Карина Цуркан в 90-годы жила в Кишиневе, работала в различных бизнес-структурах, после занимала должность председателя административного совета Кучурганской электростанции, а также была председателем совета директоров Молдавской ГРЭС.