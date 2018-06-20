И хочется, и колется: в Германии полицейские спасли двух ежиков от похмелья

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В немецком городе Эрфурт полиция спасла двух ежей, которые накануне ночью приложились к брошенной кем-то бутылке из-под крепкого алкогольного напитка. Об этом в Facebook сообщила полиция федеральной земли Тюрингия. Информацию передало РИА Новости.

"Что эти два колючих пьяницы делали в ночь на воскресенье, вероятно, останется их тайной. Тем не менее очевидно, что их опьянение и последующая отключка связаны с разбитой бутылкой отличного яичного ликера", — говорится в сообщении полиции.

После звонка местной жительницы сотрудники полиции нашли ежей на детской площадке "практически обездвиженными". Очевидно, животным пришлось столкнуться с "последствиями употребления алкоголя", отмечается в посте.

"Взаимодействовать с пьяницами и установить их личности было крайне сложно, так как у обоих остались лишь размытые воспоминания о том, что произошло, об их окружении и об их бренном существовании", — шутит полиция.

Офицеры осторожно завернули ежей в ткань и отвезли в зоопарк, где им окажут помощь, после чего выпустят на волю. В полиции уточнили, что один из них уже пришел в себя и "ждет своего коллегу".