Почему рейс Екатеринбург-Кишинев был отложен: секреты от Air Moldova

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В четверг стала известна причина более чем длительной задержки в среду рейса Екатеринбург-Кишинев.

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Напомним, что вылет самолета рейса 9U-128 Екатеринбург-Кишинев авиакомпании Air Moldova почти на сутки был задержан. По телефону "горячей линии" Air Moldova подтвердили, что рейс в тот день был отложен отложен до 23.40.

Тогда же российские СМИ писали, что самолет авиакомпании Air Moldova должен был отправиться в Кишинев в среду еще в 4:00 по местному времени (2:00 по кишиневскому времени), но прибывшим в екатеринбургский аэропорт "Кольцово" пассажирам сообщили о задержке.

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Позже табло авиагавани показало, что вылет намечен в среду на 12:00 по местному времени. Но затем старт авиасудна отложили до 23.40 по екатеринбургскому времени (того же дня), что отмечено на сайте аэропорта "Кольцово".

© Sputnik / Vladimir Polusatov В Кишиневском аэропорту сегодня все внимание – детям

Sputnik удалось получить эксклюзивный комментарий от представителей компании, которой принадлежит самолет.

"Причина столь длительной задержки вылета — поломка, произошедшая не по вине экипажа. На взлетно-посадочной полосе лежала деталь, на которую при движении самолет напоролся колесом. Для замены комплектующих, которых в распоряжении экипажа на было, пришлось задействовать борт нашей компании, летевший из Кишинева в Стамбул. В турецкой столице у нас большая база, там была подобрана необходимая запчасть", — рассказали в пятницу корреспонденту Sputnik в пресс-службе Air Moldova.

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Там же отметили, что самолет, который привез пассажиров из Стамбула в Кишинев, тут же отправился в Екатеринбург с необходимой комплектующей. По окончании ремонта задержавшееся авиасудно произвело взлет.

Самолет рейса 9U-128 Екатеринбург-Кишинев приземлился в аэропорту молдавской столицы в четверг, 21 июня, в 02.09, что следует из данных сайта главной авиагавани страны.