Почему рейс Екатеринбург-Кишинев был отложен: секреты от Air Moldova

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В четверг стала известна причина более чем длительной задержки в среду рейса Екатеринбург-Кишинев.
Напомним, что вылет самолета рейса 9U-128 Екатеринбург-Кишинев авиакомпании Air Moldova почти на сутки был задержан. По телефону "горячей линии" Air Moldova подтвердили, что рейс в тот день был отложен отложен до 23.40.
Тогда же российские СМИ писали, что самолет авиакомпании Air Moldova должен был отправиться в Кишинев в среду еще в 4:00 по местному времени (2:00 по кишиневскому времени), но прибывшим в екатеринбургский аэропорт "Кольцово" пассажирам сообщили о задержке.
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Позже табло авиагавани показало, что вылет намечен в среду на 12:00 по местному времени. Но затем старт авиасудна отложили до 23.40 по екатеринбургскому времени (того же дня), что отмечено на сайте аэропорта "Кольцово".
Sputnik удалось получить эксклюзивный комментарий от представителей компании, которой принадлежит самолет.
"Причина столь длительной задержки вылета — поломка, произошедшая не по вине экипажа. На взлетно-посадочной полосе лежала деталь, на которую при движении самолет напоролся колесом. Для замены комплектующих, которых в распоряжении экипажа на было, пришлось задействовать борт нашей компании, летевший из Кишинева в Стамбул. В турецкой столице у нас большая база, там была подобрана необходимая запчасть", — рассказали в пятницу корреспонденту Sputnik в пресс-службе Air Moldova.
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Там же отметили, что самолет, который привез пассажиров из Стамбула в Кишинев, тут же отправился в Екатеринбург с необходимой комплектующей. По окончании ремонта задержавшееся авиасудно произвело взлет.
Самолет рейса 9U-128 Екатеринбург-Кишинев приземлился в аэропорту молдавской столицы в четверг, 21 июня, в 02.09, что следует из данных сайта главной авиагавани страны.