15:54 21 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD16.88
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.64
Поиск
Самолет

Почему рейс Екатеринбург-Кишинев был отложен: секреты от Air Moldova

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
235 0 0

Самолет компании Air Moldova дождался помощи и вылетел в Кишинев из Екатеринбурга.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В четверг стала известна причина более чем длительной задержки в среду рейса Екатеринбург-Кишинев.

Кишиневский аэропорт переживает реконструкцию
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Кишиневский аэропорт становится по-настоящему международным

Напомним, что вылет самолета рейса 9U-128 Екатеринбург-Кишинев авиакомпании Air Moldova почти на сутки был задержан. По телефону "горячей линии" Air Moldova подтвердили, что рейс в тот день был отложен отложен до 23.40.

Тогда же российские СМИ писали, что самолет авиакомпании Air Moldova должен был отправиться в Кишинев в среду еще в 4:00 по местному времени (2:00 по кишиневскому времени), но прибывшим в екатеринбургский аэропорт "Кольцово" пассажирам сообщили о задержке.

Компания Avia Invest стала лауреатом премии конкурса "Лучший аэропорт СНГ" >>>

Позже табло авиагавани показало, что вылет намечен в среду на 12:00 по местному времени. Но затем старт авиасудна отложили до 23.40 по екатеринбургскому времени (того же дня), что отмечено на сайте аэропорта "Кольцово".

Сюрприз для самых маленьких в Кишиневском аэропорту в День защиты детей
© Sputnik / Vladimir Polusatov
В Кишиневском аэропорту сегодня все внимание – детям

Sputnik удалось получить эксклюзивный комментарий от представителей компании, которой принадлежит самолет.

"Причина столь длительной задержки вылета — поломка, произошедшая не по вине экипажа. На взлетно-посадочной полосе лежала деталь, на которую при движении самолет напоролся колесом. Для замены комплектующих, которых в распоряжении экипажа на было, пришлось задействовать борт нашей компании, летевший из Кишинева в Стамбул. В турецкой столице у нас большая база, там была подобрана необходимая запчасть", — рассказали в пятницу корреспонденту Sputnik в пресс-службе  Air Moldova.

Кишиневский аэропорт номинирован на крупную мировую премию >>>

Там же отметили, что самолет, который привез пассажиров из Стамбула в Кишинев, тут же отправился в Екатеринбург с необходимой комплектующей. По окончании ремонта задержавшееся авиасудно произвело взлет.

Самолет рейса 9U-128 Екатеринбург-Кишинев приземлился в аэропорту молдавской столицы в четверг, 21 июня, в 02.09, что следует из данных сайта главной авиагавани страны.

Расписание прибытия самолетов в Кишиневский аэропорт
© Photo: airport.md
Расписание прибытия самолетов в Кишиневский аэропорт

По теме

В аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога, была объявлена эвакуация
Вниманию жителей Молдовы: в аэропортах Москвы будут строго наказывать за это
Молдаванам на заметку: определены исполнители наказаний в аэропортах Москвы
Что сказали Олегу Газманову молдавские пограничники в аэропорту Кишинева
Теги:
авиарейс, задержка, самолет, ремонт, Екатеринбург, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новые машины неотложной помощи в Латвии
    Ночью не болейте!

    Служба неотложной медицинской помощи Латвии до конца года планирует удвоить количество дневных бригад, сократив число круглосуточных.

  • Банки на заборе
    Со всеми удобствами

    Правительство Литвы утвердило поправки, позволяющие избавиться от дворовых туалетов – этого уже больше года требует Еврокомиссия.

  • Самолет Ту-154 в воздухе
    Под крылом самолета

    Силы обороны Эстонии сообщили о якобы имевшем место нарушении воздушного пространства республики российским самолетом Ту-154М.

  • Пиццайоло Валерий Максимчик
    Картина маслом

    Белорусский повар приготовил пиццу с портретом тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова.

  • Мамука Бахтадзе
    В сокращенном составе

    Первой инициативой Мамуки Бахтадзе на посту главы правительства Грузии будет сокращение числа членов кабинета министров.

  • Люди на пляже в Сухуме
    Пожертвовать отпуском

    Почему купившая у мошенников "липовую" путевку москвичка пожертвовала собственным отдыхом на побережье Абхазии и помогает другим попавшим в беду туристам?

  • Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Спорт вне политики

    Мурат Гассиев прокомментировал решение организаторов финала Всемирной боксерской суперсерии о проведении боя с Александром Усиком в Москве.

  • Новые машины неотложной помощи в Латвии
    Ночью не болейте!

    Служба неотложной медицинской помощи Латвии до конца года планирует удвоить количество дневных бригад, сократив число круглосуточных.

  • Банки на заборе
    Со всеми удобствами

    Правительство Литвы утвердило поправки, позволяющие избавиться от дворовых туалетов – этого уже больше года требует Еврокомиссия.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone 19_06_2018
В Кишиневе, в Sputnik FanZone, активно болели за футбол
Русины – древний и интересный этнос
Русины – древний и интересный этнос
Рейтинг доступности природного газа в Европе
"Газовый вопрос" в Европе: рейтинг доступности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться