Лидера правящей партии Румынии осудили

Судебная инстанция 21 июня вынесла обвинительный приговор, но он не является окончательным.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Верховный суд кассации и юстиции в четверг приговорил к 3 годам и шести месяцам лишения свободы председателя правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, сообщают румынские СМИ.

© AP Photo / Vadim Ghirda Шпионские страсти: почему США толкают Румынию на скандал с Россией

Уточняется, что это не окончательный приговор. Его еще можно обжаловать.

Речь идет об уголовном деле о подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением и к подделке данных в деле управления по защите прав ребенка Телеорман.

На тот момент действующий председатель палаты депутатов румынского парламента был главой уездного совета Телеорман.

Дело открыли по факту того, что две сотрудницы управления по защите прав детей из Телеормана получали деньги из бюджета, а на самом деле работали на территориальную организацию Социал-демократической партии.

Прокуроры просили для Драгни тюремное заключение на срок семи лет и шести месяцев.