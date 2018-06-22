Рекордсмен: в Румынии врач за три месяца 131 раз брал взятки

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В румынском городе Слобозия задержали врача, его обвиняют в получении 131 взятки, сообщают румынские СМИ.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Как зарабатывают адвокаты в Молдове: от взятки до тюрьмы

По данным следствия, он получал деньги в период с марта по настоящее время. Более того, подзаработать медик решил после того, как в Румынии повысили зарплаты в секторе здравоохранения.

Вот уж действительно — жадность человеческая не имеет пределов.

Прокуроры сообщили, что взяточник-рекордсмен действовал вместе с медсестрой. Обвиняемый является специалистом по внутренней медицине в одной из больниц в Слобозии, деньги он требовал за то, чтобы выполнять свои служебные обязанности.

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Медика задержали после того, как офицеры правоохранительных органов уезда Яломица провели два обыска на дому, авторизованных уездным трибуналом.