Cтрельба около школы в Японии: есть пострадавшие

СМИ сообщают, что злоумышленник вел огонь из отнятого у полиции пистолета после нападения на участок.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Неизвестный напал на полицейский участок в японском городе Тояма, а затем устроил стрельбу из отнятого у стража порядка пистолета, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

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Заполучить огнестрельное оружие мужчина смог после того, как ранил ножом полицейского. После этого он выбежал на улицу и выстрелами ранил охранника близлежащей школы и прохожего.

В настоящее время злоумышленник задержан. Все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания.

Причины происшествия выясняются.