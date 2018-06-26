Cтрельба около школы в Японии: есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Неизвестный напал на полицейский участок в японском городе Тояма, а затем устроил стрельбу из отнятого у стража порядка пистолета, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.
Заполучить огнестрельное оружие мужчина смог после того, как ранил ножом полицейского. После этого он выбежал на улицу и выстрелами ранил охранника близлежащей школы и прохожего.
В настоящее время злоумышленник задержан. Все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания.
Причины происшествия выясняются.