В Москве загорелся торговый центр: тысячи посетителей эвакуированы

Возгорание в торговом центре российской столицы привело к эвакуации всех посетителей и персонала - порядка трех тысяч человек.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Приблизительно три тысячи человек эвакуировали из московского торгового центра "Атриум" после возгорания на крыше здания. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее появилось сообщение о возгорании на кровле ТЦ по адресу улица Земляной вал, дом 33, расположенного рядом с Курским вокзалом.

В торговом центре Атриум возгорание, объявлена срочная эвакуация pic.twitter.com/i76HM3W2xQ — Тихон Реус (@TihonReys) 27 июня 2018 г.

​Как уточнил представитель столичного главка МЧС, в результате было принято решение эвакуировать людей в целях безопасности. Возгорание уже ликвидировали.