В Москве загорелся торговый центр: тысячи посетителей эвакуированы

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Приблизительно три тысячи человек эвакуировали из московского торгового центра "Атриум" после возгорания на крыше здания. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее появилось сообщение о возгорании на кровле ТЦ по адресу улица Земляной вал, дом 33, расположенного рядом с Курским вокзалом.
В торговом центре Атриум возгорание, объявлена срочная эвакуация pic.twitter.com/i76HM3W2xQ— Тихон Реус (@TihonReys) 27 июня 2018 г.
Как уточнил представитель столичного главка МЧС, в результате было принято решение эвакуировать людей в целях безопасности. Возгорание уже ликвидировали.