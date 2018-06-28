Ценная находка на границе: молдавский трофей достался налоговикам Украины

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Из Молдовы на Украину пытались контрабандой ввести старинные книги.
Как сообщают украинские СМИ, инцидент произошел в пункте пропуска "Платоново" в Одесской области.
В сумках шестидесятилетней женщины, прибывшей на границу на микроавтобусе "Volkswagen" молдавской регистрации, украинские пограничники нашли четыре старинные книги 1875 года издания.
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По данным Госпогранслужбы Украины, фолианты представляют историческую ценность.
Их передали фискальной службе страны.