Эвакуация в некоторых районах Румынии: что произошло в соседней стране

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В нескольких районах Румынии началась эвакуация людей в связи с последствиями ливней, которые обрушились на северо-восточный регион. Румынские метеорологи объявили "красный код" (самый серьезный) в связи с наводнениями, из-за розлива реки Тырлунг в Ковасне и Брашове. Предупреждение будет действовать до 18.00 субботы.

В целом в соседней стране 29-30 июня действуют "желтый" и "оранжевые коды" метеоопасности в связи с грозой. Сильные дожди в Румынии продолжаются уже несколько дней.

"Из-за непогоды в северо-восточном регионе страны в срочном порядке предприняты меры по эвакуации жителей зон, где существует опасность наводнений", — отмечено в сообщении Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, опубликованном в субботу.

В частности, из населенных пунктов Стежарул и Бушмей уезда Нямц планируется вывезти 50 человек из-за паводка на реке Бистрица. Людей разместят в спортивном зале.

В населенном пункте Лунка Мэркушулуй (коммуна Добырлэу, уезда Косована) из-за угрозы наводнения эвакуируют около 100 человек, которых планируется разместить в общежитии. А из села Бэчел этого же уезда вывезут примерно 77 граждан. Их определят в общежитие и школу.