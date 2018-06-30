В Румынии обрушился железнодорожный мост - видео

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Чрезвычайное происшествие в Румынии – в субботу в стране-соседке обрушился железнодорожный мост. В результате инцидента никто не пострадал.

"В уезде Брашов коммуна Будила по направлению Брашов-Ынторсура Бузэулуй в реку Тэрлуг обрушился железнодорожный мост. Инцидент произошел из-за наводнения в этой зоне. Жертвы не зарегистрированы, так как в момент обрушения мост не пересекал ни один состав. Движение по этому участку остановлено", — отмечено в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям.

Некоторые пользователи соцсетей встревожены тем, что такая же опасность ждет и мост в Констанце. Люди считают, что власти вкладывают мало инвестиций в развитие инфраструктуры.

В Румынии несколько дней подряд не прекращаются дожди. В стране в субботу-воскресенье действуют "желтый" и "оранжевый" коды метеоопасности в связи с грозами, а в некоторых регионах Румынии действовал наивысший "красный" код из-за угрозы наводнений.