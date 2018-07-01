Автобус сорвался в ущелье в Индии: десятки человек погибли

Автобус разорвало на две части после падения в ущелье глубиной более 200 метров - известно о десятках погибших.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. По меньшей мере 45 погибших зарегистрировано в результате падения в воскресенье автобуса в ущелье в штате Уттаракханд (Индия). Информацию об этом передал телеканал India TV.

© Ruptly . Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу

Уточняется, что после падения в ущелье глубиной более 200 метров автобус разорвало на две части.

На место происшествия прибыли спасатели, а власти штата направили на место происшествия команду по реагированию на стихийные бедствия. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу. Восемь человек были госпитализированы.

Причина аварии пока не установлена.