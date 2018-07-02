В Херсоне загорелось судно под флагом Молдовы

Судно под молдавским флагом пришвартовалось на ремонт в Херсоне, но внезапно там произошел пожар.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. В речном порту Херсона в понедельник произошло возгорание на пришвартованном там на ремонт судне под флагом Молдовы.

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Предварительная причина пожара на судне "Sormovskiy-45" — нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, сообщают украинские СМИ.

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По прибытию на причал спасатели установили, что пожар охватил 100 квадратных метров палубной площади. Огонь распространялся по горючей отделке коридора и по каютам на штурманскую рубку. Пожар был локализован в 13.00 по местному времени, которое совпадает с кишиневским. Погибших и пострадавших нет.

Основное место базирования "Sormovskiy-45" — порт "Джурджулешты". Судно построили в 1982 году.