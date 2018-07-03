Гражданин Румынии привез вьетнамца в Великобританию в чемодане

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Гражданин Румынии, несмотря на свой юный возраст, 20 лет, решил совершить довольно необычное и требующее оригинального подхода и сообразительности преступление. Рисковый юноша упаковал в чемодан 16-летнего гражданина Вьетнама и повез его в Великобританию.

© Sputnik / Rodion Proca Мидриган: мы похожи на вьетнамцев, и власти пользуются этим

Можно только догадываться, каково было удивление портовых таможенников британского Дувра, когда они в мае 2018 года обнаружили в багажнике автомобиля, за рулем которого и находился Андрей И. из румынского Бузэу, спрятанного в чемодан подростка-азиата. Причем, произошло все совершенно случайно — чемодан был заставлен коробками и сумками, и, если бы из "упаковки" не выглядывала рука необычного "багажа", то вьетнамец пропутешествовал бы в таком виде до пункта назначения, передают румынские СМИ.

В Румынии обрушился железнодорожный мост — видео >>>

Что оставалось делать молодому румыну, кроме как признать свою вину в совершении преступления? Но это было еще полбеды — вьетнамец на момент обнаружения чувствовал себя очень плохо, его жизнь буквально была под угрозой, но, к счастью, молодого человека вовремя доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Суд назначил гражданину Румынии наказание в виде 18 месяцев лишения свободы.