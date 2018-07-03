Гражданку Молдовы оштрафовали в Москве за незаконный провоз денег

Желая утаить от таможенников два миллиона рублей, женщина в итоге лишилась пяти миллионов.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Гражданку Молдовы оштрафовали по решению московского суда на пять миллионов рублей (около восьми тысяч долларов) за контрабанду денежных банкнот через таможню аэропорта Внуково.

Как сообщают российские СМИ, незаконно провезенные деньги были изъяты у 46-летней женщины.

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Правонарушение было совершено в январе 2018 года. Находясь в зоне таможенного контроля Внуково, женщина умышленно не представила информацию об имевшихся у нее двух миллионов рублей (более 30 тысяч долларов).