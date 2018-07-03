Пятилетний мальчик выпал из окна пятиэтажки: обстоятельства ЧП выясняются

Ребенок доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и передней брюшной стенки.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Ребенок, оставшийся без родительского присмотра, выпал из окна пятиэтажного в городе Коркино Челябинской области. К счастью, он остался жив. Однако серьезно пострадал при падении: у пятилетнего малыша диагностированы ушибы грудной клетки и передней брюшной стенки.

"В понедельник в 18.15 (16.15 мск) от дома по улице Шахтостроительная в центральную горбольницу с ушибом грудной клетки и передней брюшной стенки доставлен пятилетний мальчик, выпавший из окна квартиры пятого этажа", — цитирует врача местной больницы РИА Новости.

Обстоятельства случившегося выясняются.