Стрельба в школе Канзаса: есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Неизвестный во вторник открыл огонь во дворе начальной школы в городе Оверленд-Парк в штате Канзас. Об этом сообщил телеканал KCTV5.
Известно, что в результате случившегося два человека пострадали. По данным американской прессы, речь идет о двух работниках школы. Учащиеся не ранены.
Сам инцидент произошел приблизительно в 9.00 по местному времени (17.00 по кишиневскому).
Сообщается, что раненые находятся в тяжелом состоянии.
На данный момент полиция не предоставила подробностей случившегося. Мотивы преступления пока также неизвестны.