Стрельба в школе Канзаса: есть пострадавшие

Двое пострадавших в результате стрельбы находятся в тяжелом состоянии - полиция заявлений пока не сделала.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Неизвестный во вторник открыл огонь во дворе начальной школы в городе Оверленд-Парк в штате Канзас. Об этом сообщил телеканал KCTV5.

© REUTERS / Francois Lenoir Стрельба в Бельгии: есть жертвы и пострадавшие

Известно, что в результате случившегося два человека пострадали. По данным американской прессы, речь идет о двух работниках школы. Учащиеся не ранены.

Сам инцидент произошел приблизительно в 9.00 по местному времени (17.00 по кишиневскому).

Сообщается, что раненые находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент полиция не предоставила подробностей случившегося. Мотивы преступления пока также неизвестны.