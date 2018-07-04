В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек

Полиция английского графства Уилтшир сообщила об отравлении "неизвестным веществом" двух человек в городе Эймсбери. Их госпитализировали в больницу Солсбери в критическом состоянии.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. В субботу вечером в одном из домов обнаружили без сознания 40-летних мужчину и женщину, рассказали в полиции. Об этом сообщило РИА Новости.

"Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов", — говорится в заявлении.

Правоохранительные органы проверяют, стало ли отравление результатом преступления. Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцепили.

© Sputnik . Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль

В свою очередь, представитель Минздрава Англии уточнил, что угрозы для здоровья широкой общественности нет.

Отравление Скрипалей

В начале марта в Солсбери отравили осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила о намерении вернуться в Россию.