В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. В субботу вечером в одном из домов обнаружили без сознания 40-летних мужчину и женщину, рассказали в полиции. Об этом сообщило РИА Новости.
"Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов", — говорится в заявлении.
Правоохранительные органы проверяют, стало ли отравление результатом преступления. Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцепили.
В свою очередь, представитель Минздрава Англии уточнил, что угрозы для здоровья широкой общественности нет.
Отравление Скрипалей
В начале марта в Солсбери отравили осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила о намерении вернуться в Россию.