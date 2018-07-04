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Спасатели в пещерах Тхам Луанг в северной провинции Чианг Рай, Таиланд, где пропали 12 членов юношеской футбольной команды и их тренер. 27 июня 2018

В Таиланде опасаются повторного затопления пещеры, где находятся дети

© REUTERS / Soe Zeya Tun
Происшествия
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Найденных в затопленной пещере в Таиланде школьников необходимо скорее обучить пользованию аквалангом и выводить на поверхность, пока не началась вторая волна затопления.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Подростков, которые были заблокированы вместе со своим тренером в пещере в Таиланде, необходимо срочно научить пользоваться аквалангом и вывести на поверхность, так как их может застигнуть врасплох вторая волна затопления. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал украинский дайвер и спелеолог Всеволод Коробов.

Двенадцать школьников и их футбольного тренера, потерявшихся в пещере Тхам Луанг на севере страны, нашли живыми после почти десяти суток поисков. Сейчас идет подготовка к эвакуации.

Вместе с еще несколькими волонтерами с Пхукета Коробов работал во время поисковой операции непосредственно в пещере, доставляя на отдаленные точки запасные баллоны со сжатым воздухом и прокладывая для боевых пловцов ВМС Таиланда "ходовики". Так дайверы называют закрепленные на стенах и полах пещеры веревки, за которые держатся, чтобы не потерять в полной темноте ориентацию в пространстве и противостоять встречному течению. Группа Коробова проложила основные "ходовики" на всем протяжении шестикилометрового маршрута, которым потом боевые пловцы добирались до пещерной камеры, где находятся дети.

"Вчера утром группа, бурившая двухсотметровую расщелину, которую пытаются продлить до потолка пещеры и сделать шахту, через которую можно на канатах вытащить из пещеры найденных детей, наткнулась на слой гранита. Это может значить, что бурить дальше невозможно и этот вариант вывода детей отпадет", — сообщил Коробов.

Наводнение
© Sputnik / РИА Новости
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Гранит не поддается бурению, а попытки пробить его микровзрывами могут привести к обрушению потолка пещеры или ее затоплению.

"Значит, надо их по возможности скорее выводить тем же путем, которым заходили и возвращались дайверы", — считает Коробов.

Он пояснил, что пока уровень воды в пещере стабилен и вывод детей тем же путем, которым к ним прошли спасатели, будет не настолько сложной операцией, какой был их многодневный поиск.

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"По всему пути есть ходовики. Полностью, до потолка залитых участков не очень много, чаще — залитые до половины участки и коридоры с глубиной воды два с половиной — три метра, а где-то и меньше, полтора — два метра. Везде расставлены запасные баллоны со сжатым воздухом и на них — запасные регуляторы, на всякий случай. Так что, пока вода низкая, пройти эти шесть километров проще, чем это было, когда дайверы пытались пробиться к дальним залам пещеры", — добавил дайв-мастер.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Он подчеркнул, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ, уходя из пещеры, дети и их спасители будут идти не против течения, а по течению, что тоже облегчит движение.
При этом важно действовать как можно быстрее — в регионе снова прошли дожди, и мощностей по откачке воды хватит ненадолго. Есть вероятность, что вода опять может подняться под потолок, что осложнит выход даже по течению.

"Там ведь полная темнота, даже ярко светящиеся приборы на руке видишь только, когда подносишь их к глазам. Если бы не было проложенных ходовиков, при полном затоплении даже нескольких участков пути выйти вообще было бы невозможно", — уточнил Коробов.

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Теги:
спасение, спецоперация, потоп, спасатели, дети, Таиланд, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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