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Статуя Свободы на берегу Гудзона

Полиция арестовала женщину, забравшуюся на Статую Свободы в рамках протеста

© RIA Novosti . Ксения Саенко
Происшествия
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В операции по снятию женщины со статуи участвовали около 16 сотрудников полиции.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Полиция в США взяла под стражу женщину, которая залезла на знаменитую Статую Свободы в Нью-Йорке и просидела на ней более трех часов в знак протеста против разлучения семей иммигрантов, сообщает РИА Новости.

Как отмечает телеканал CNN, полицейские пытались уговорить женщину спуститься, но она отказалась. Источник в отделении полиции Нью-Йорка сообщил телеканалу, что протестующая, которую полиция идентифицировала как Терезе Патрисия Окоумоу заявила, что не слезет до тех пор, пока "все дети не будут освобождены".

В операции по снятию женщины со статуи участвовали около 16 сотрудников полиции. "Сначала она была с нами неприветлива, но мы постарались установить с ней контакт, это заняло время", — приводит телеканал слова офицера Брайана Глэкена.

Военный обозреватель Александр Жилин
© Photo : из личного архива
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На видео, которое приводит телеканал, видно, как полицейские помогают женщине, на которую надели спасательные тросы, спускаться вниз с постамента статуи. После этого ее взяли под стражу.

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей.

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30 июня президент США Дональд Трамп на фоне массовых протестов вновь призвал к депортации незаконных мигрантов без суда и назвал американские законы, которые требуют судебного решения для выдворения иностранцев, "самыми глупыми в мире".

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Теги:
статуя Свободы, женщина, инцидент, полиция, Преступление, закон и правосудие
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