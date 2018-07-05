Шеф-редактор Sputnik Латвия был задержан в Риге полицией безопасности

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс сообщил в четверг, что был задержан накануне в Риге полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов.

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"Вчера в 22.40 в Риге по прилету из Москвы меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", — сказал Роженцовс, который является гражданином Латвии. В Ригу он прилетел по работе.

Это не первые нападки на международное информационное агентство Sputnik. Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил против использования в государственных СМИ материалов Sputnik. Отмечалось, что "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества".

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия все больше усиливает борьбу с российскими средствами массовой информации, от чего страдает русскоязычная аудитория. По ее словам, власти прибалтийских республик продолжают придерживаться давно взятого курса на ущемление прав именно российских масс-медиа. Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ.

В апреле 2014 года МИД Литвы без объяснения причины отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой.

В октябре 2015 года в Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева.

В 2016 году Литва выслала съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

В связи с этими случаями в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".