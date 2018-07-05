Радиоактивный волк: почему хищник бежал из Чернобыля

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Известно, что повышенная радиация способна приводить к мутациям в организме животных и нарушению генетических характеристик рода.

Животные из Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗО) начинают понемногу расширять ареал обитания. Молодого самца серого волка недавно заметили в 369 километрах от логова. Об этом сообщило РИА Новости.

Данные о передвижениях животного собрала группа ученых. В исследовании они использовали специальные GPS-ошейники, которые надели на 14 волков. Ученым удалось отследить, как один из зверей проделал долгий путь из зоны отчуждения, держась густых лесов и пахотных земель. Другие 13 волков ЧЗО практически не покидали.

Это первый известный науке случай, когда животное отдалилось от зоны отчуждения на столь значительное расстояние. И это, как отмечают ученые, знак того, как далеко смогут распространиться радиоактивные популяции, чей генофонд мутировал из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

"Теперь, когда мы знаем доподлинно, что из зоны отчуждения сбежал по крайней мере один целеустремленный волк, перемещение животных за пределами ЧЗО будет отслеживаться более пристально", — рассказал глава команды исследователей Майкл Бирн.

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Он в шутку отметил, что у всех волков, за которыми следила его команда, было по четыре лапы, два глаза и одному хвосту и ни один из них не светился зеленым. Однако исчерпывающих данных о том, как генофонд этих волков отличается от других популяций, у ученых пока нет.

По словам Бирна, теперь исследователи смогут больше узнать не только о влиянии ядерных осадков на флору и фауну, но и о том, как генетические мутации распространяются в обширных популяциях.