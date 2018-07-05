Тотальная истерия в Румынии: "скорая", которая похищает детей

Румынская полиция отреагировала на появившуюся в сети информацию о том, что появилась машина "скорой", которая якобы похищает детей.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Румынию охватила тотальная истерия вокруг фейкового сообщения о машине "скорой" помощи, которая якобы похищала детей.

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В ночь на среду, 4 июля, румынскую писательницу Дойну Попеску-Брэили жестоко избила группа лиц в районе Северного вокзала в Бухаресте. Женщина находилась в машине "скорой". Сообщается, что писательница путешествовала в этом автомобиле по стране в рамках культурно-просветительского проекта "Спасите литературу". Люди же думали, что "Скорая для литературы" под управлением Попеску-Брэилы — это всего лишь прикрытие для похищения детей, сообщает sputnik.md.

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Полиция Румынии опубликовала на своей странице в Facebook пояснение, что черная "скорая", как прозвали ее в сетях, которая "передвигается по городу и похищает детей на органы", — это не что иное, как миф. Местные правоохранительные органы уточнили, что в Румынии не было зарегистрировано подобных случаев.

"Машина не черная, а белая, и не похищает детей, а приносит культуру в общество. Это просто списанный автомобиль "скорой", которая используется в культурно-просветительском проекте", — сообщили в полиции.

Власти призвали население не руководствоваться эмоциями, а рациональностью, когда видят что-то, что им кажется подозрительным и не распространять фейковые сообщения в социальных сетях.

"Если вы обнаружили, что-то, кажущееся вам подозрительным, звоните на номер 112. Специалисты приедут и разберутся. Вы можете помочь, предоставив как можно больше информации в режиме реального времени, от диспетчера к коллегам, которые приезжают на вызов", — добавили в полиции.