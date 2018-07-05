"Пилите, Шура, пилите": воры попытались украсть 37 блинов от штанги

Помимо спортивного инвентаря, у воров изъяли два рюкзака и навесной замок.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik, Иван Бурзум. Несколько подростков на юге Москвы попытались украсть 37 чугунных блинов для штанги, но были задержаны, когда спускались с грузом по лестнице.

Происшествие зафиксировано на улице Чертановская, передают московские СМИ.

Очевидцы, заметившие, как молодые люди выносят из подъезда многоэтажки вещи, позвонили в полицию. Прибывший наряд задержал несовершеннолетних. Помимо тяжелого инвентаря, у воров изъяли два рюкзака и навесной замок.

Ну как тут не вспомнить классику. "Дети лейтенанта Шмидта" Шура Балаганов и Михаил Самуэлевич Паниковский — герои произведения "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова тоже однажды похитили спортивный инвентарь — гири. В надежде, что они золотые, жулики попытались их распилить. Вряд ли юные преступники читали этот роман.