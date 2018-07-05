Ведущий телеканала RT America Эдвард Шульц ушел из жизни возрасте 64 лет. Он скончался утром 5 июля в своем доме в Вашингтоне.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти телеведущего RT America Эдварда Шульца на своих страничках в социальных сетях.

"У нас на канале огромная, невосполнимая потеря. Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба, Эд Шульц. Нет слов. Мы шокированы этой необъяснимой смертью, скорбим и плачем", — написала она в социальных сетях.

У нас на канале огромная, невосполнимая потеря. Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба, Эд Шульц. Нет слов. Мы шокированы этой необ'яснимой смертью, скорбим и плачем… — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июля 2018 г.

​Симоньян также отметила, что Шульц был "одним из тех образованных, глубоких, широких душой американцев, проведя с которым вечер за ужином с джином или пивом, ты думаешь — какой замечательный народ, и как же мы похожи, и как же грустно и неправильно, что все так".