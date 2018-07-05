23:37 05 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.79
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
RT America host Ed Schultz, 64, passed away on July 4, 2018.

Симоньян сообщила о смерти телеведущего RT America

© Screenshot / RT America
Происшествия
Получить короткую ссылку
70 0 0

Ведущий телеканала RT America Эдвард Шульц ушел из жизни возрасте 64 лет. Он скончался утром 5 июля в своем доме в Вашингтоне.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти телеведущего RT America Эдварда Шульца на своих страничках в социальных сетях.

"У нас на канале огромная, невосполнимая потеря. Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба, Эд Шульц. Нет слов. Мы шокированы этой необъяснимой смертью, скорбим и плачем", — написала она в социальных сетях.

​Симоньян также отметила, что Шульц был "одним из тех образованных, глубоких, широких душой американцев, проведя с которым вечер за ужином с джином или пивом, ты думаешь — какой замечательный народ, и как же мы похожи, и как же грустно и неправильно, что все так".

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийский певец Интарс Бусулис
    Две волны

    Латвийский певец и композитор Интарс Бусулис рассказал, чем отличается "Новая волна" в Сочи от юрмальской.

  • Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, архивное фото
    Ни денег, ни смысла

    У Литвы нет ни денег, ни специалистов для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot , эффективность которых очень спорна, считает военный эксперт.

  • Свен Миксер
    Все понятно

    Пока весь мир замер в ожидании встречи Путина и Трампа, глава МИД Эстонии уже заявил, что точно знает позицию американского лидера по Крыму и Донбассу.

  • Православный священник из Минска Александр Кухта
    Православие онлайн

    О том, как молодой православный священник из Минска борется с предрассудками о Церкви и христианах в своем видеоблоге, – в материале Sputnik.

  • Бурлящая вода в реке
    Остров в горах

    Разрушены мосты и затоплены дома – высокогорное поселение в Грузии оторвано от внешнего мира из-за выхода из берегов реки Ненскра.

  • Судебный молоток и весы правосудия
    Срок за гранату

    В Сухуме мать застройщика, которая взорвала гранату во время посещения объекта незаконного строительства судебными приставами, приговорена к шести годам лишения свободы.

  • Архивное фото вратаря сборной Бельгии Симона Миньоле на тренировке
    На связи

    Вратарь сборной Бельгии по футболу Симон Миньоле через Instagram связался с болельщиком из Кыргызстана, который попросил у него футболку.

  • КПП Равот на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадам, архивное фото
    Что везете?

    На узбекско-таджикской границе ввели ограничения: по новым правилам жители Таджикистана могут вывезти из Узбекистана не более 40 килограммов груза.

  • Паспорт гражданина Узбекистана
    Все успеют!

    Обмен обычных единых паспортов на биометрические в Узбекистане продлен до 31 декабря 2019 года.

  • Мария Котаева
    Уже не "горячая точка"

    Глава госкомитета информации и печати Южной Осетии рассказала, как масс-медиа меняют имидж республики за ее пределами.

  • Латвийский певец Интарс Бусулис
    Две волны

    Латвийский певец и композитор Интарс Бусулис рассказал, чем отличается "Новая волна" в Сочи от юрмальской.

  • Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, архивное фото
    Ни денег, ни смысла

    У Литвы нет ни денег, ни специалистов для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot , эффективность которых очень спорна, считает военный эксперт.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Побыть русской красавицей: иностранцам на ЧМ-2018 полюбились кокошники
Неймар тренирует сына
Крепкий орешек: сын бразильского футболиста Неймара передал ему пас головой
Беженцы ЕС
Откуда и почему в Евросоюз попадают беженцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться