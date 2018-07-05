Москва отправит ОБСЕ данные о задержании шеф-редактора Sputnik Латвия

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Ситуацию с задержанием в Риге шеф-редактора Sputnik Латвия Валентинса Роженцовса МИД России взял под свой контроль. Москва обещает передать ОБСЕ все данные о задержании журналиста, заявила в четверг на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

"После получения всех фактов сделаем соответствующее заявление и, главное, будем работать с журналистским международным сообществом и с международными организациями, которые специализируются на защите прав представителей средств массовой информации", — сказала Захарова.

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Она также проинформировала, что все данные о почти 12-часовой ночной "беседе" сотрудников латвийских спецслужб с шеф-редактором Sputnik Латвия будут переданы по линии ОБСЕ.

"Конечно, видим и констатируем давление на редакционную политику в контексте данной беседы, как ее называют", — добавила Захарова.

Валентинс Роженцовс был задержан 4 июля вечером в Риге сотрудниками Полиции безопасности Латвии. Журналисту объяснили, что он задержан "для беседы". Роженцовс рассказал, что протоколов не составлялось, а полицию безопасности интересовала его работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого агентства в Латвии.

Валентинс Роженцовс — гражданин Латвийской Республики. В Ригу он прилетел по работе из Москвы.

Ранее Нацсовет Латвии по электронным СМИ выступил с призывом отказаться от использования государственными изданиями материалов Sputnik. В надзорном органе поясняли, что деньги латвийских налогоплательщиков не должны помогать укреплению Sputnik и поддерживать популяризацию его бренда. "Это не в интересах латвийского общества", — заявили в Национальном совете.

Попытки ограничить деятельность Sputnik в странах Балтии носят продолжительный и постоянный характер. В СМИ с подачи политиков и общественных деятелей ведется масштабная инфокампания по очернительству агентства, власти — государственные и местные — препятствуют работе журналистов и фотографов Sputnik и отказывают в сотрудничестве.