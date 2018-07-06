Трагедия в Польше: военный самолет разбился и упал рядом с жилыми домами

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Самолет ВВС Польши МиГ-29 потерпел катастрофу в окрестностях Пасленка. Об этом сообщило министерство обороны Польской Республики.
Как отмечают польские СМИ, самолет относился к 22 базе тактической авиации в Мальборке, пилот налетал в общей сложности 800 часов, из них 500 на МиГ-29. Причиной крушения стало то, то самолет врезался в дерево. Сообщается, что пилот успел катапультироваться, но не выжил. Местные телеканалы передают, что самолет упал рядом с жилыми домами, буквально в сотнях метров от них.
Министр обороны Польши Мариуш Блашчак написал в Twitter об оказании семье погибшего государственной поддержки.
W nocy rozbił się samolot z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Zginął pilot. Wyrazy współczucia dla bliskich zmarłego. Rodzina żołnierza została objęta wsparciem ze strony państwa. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego już bada okoliczności tragicznego wypadku— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 6 июля 2018 г.
Министр также заявил, что место происшествия охраняется военной полицией. Пока выясняются все причины этой катастрофы, "приостановлены полеты с использованием этого типа самолетов".