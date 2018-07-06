Трагедия в Польше: военный самолет разбился и упал рядом с жилыми домами

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Самолет ВВС Польши МиГ-29 потерпел катастрофу в окрестностях Пасленка. Об этом сообщило министерство обороны Польской Республики.

Как отмечают польские СМИ, самолет относился к 22 базе тактической авиации в Мальборке, пилот налетал в общей сложности 800 часов, из них 500 на МиГ-29. Причиной крушения стало то, то самолет врезался в дерево. Сообщается, что пилот успел катапультироваться, но не выжил. Местные телеканалы передают, что самолет упал рядом с жилыми домами, буквально в сотнях метров от них.

Министр обороны Польши Мариуш Блашчак написал в Twitter об оказании семье погибшего государственной поддержки.

W nocy rozbił się samolot z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Zginął pilot. Wyrazy współczucia dla bliskich zmarłego. Rodzina żołnierza została objęta wsparciem ze strony państwa. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego już bada okoliczności tragicznego wypadku — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 6 июля 2018 г.

Министр также заявил, что место происшествия охраняется военной полицией. Пока выясняются все причины этой катастрофы, "приостановлены полеты с использованием этого типа самолетов".