Сердце замирает: запертые в пещере дети написали письмо родителям и учителям

Двенадцать школьников, игроков местной юниорской футбольной команды, и их 25-летний тренер, запертые наводнением в десятикилометровой пещере Тхам Луанг на севере Таиланда с 23 июня, передали на поверхность письмо, адресованное родным.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Команда боевых пловцов ВМС Таиланда, работающих в пещере, опубликовала в своем твиттер-аккаунте фотографию письма, написанного на шести тетрадных листах, вырванных из разных тетрадей, которое дети передали на поверхность с одним из военнослужащих команды, доставившей им в пятницу вечером письма родных. Родители и родственники юных футболистов, которым от 11 до 16 лет, живут уже две недели в палаточном лагере у входа в пещеру, передает РИА Новости.

"У нас все хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания", — написали ребята на первой странице. Каждый из них своим почерком написал несколько строк о своем состоянии.

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Свою страницу в письме написал и тренер команды, которого часть тайской общественности обвиняет в том, что он проявил безответственность, организовав поход школьников в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей, обычно вызывающих наводнение, а другая часть считает героем, благодаря которому дети смогли выжить в темной затопленной пещере без еды девять дней.

"Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам", — написал тренер.

Юные футболисты вместе с тренером отправились на велосипедах к пещере Тхам Луанг в горном национальном парке Дой Нанг Нон в провинции Чианграй на самом севере Таиланда сразу после дневной тренировки на расположенном недалеко от национального парка стадионе в субботу 23 июня. Ранее они неоднократно спускались в пещеру в сухой сезон, когда в ней почти нет воды, для тренировок в экстремальном режиме и ради укрепления командного духа.

Юные футболисты неоднократно проходили пещеру на семь километров вглубь и возвращались назад. Однако сильный ливень, начавшийся через несколько часов после того, как дети зашли в пещеру, вызвал внезапное наводнение в подземном лабиринте, отрезав группу от выхода. Наводнения случаются в пещере ежегодно. У входа стоит табличка, запрещающая туристам заходить в пещеру в сезон дождей, с июля по ноябрь.

Поисковая операция в пещере началась в ночь с 23 на 24 июня, когда у входа были обнаружены одиннадцать велосипедов и мотоцикл тренера юниорской команды с оставленными в багажниках рюкзаками с бутсами и другим футбольным инвентарем. Никто из подростков в субботу не сказал родителям, что идет в пещеру.

Детей и тренера нашли кейв-дайверы и боевые пловцы ВМС Таиланда на десятый день. Они находятся в дальней камере пещеры в 5 километрах от входа. Спасательная операция, в которой заняты несколько тысяч человек и тяжелая техника, продолжается уже почти две недели. Из пещеры откачивают воду, закачивают в нее кислород для поддержания нормальной атмосферы. В один из ближайших дней начнется операция по эвакуации детей на поверхность. Спасатели склоняются к варианту вывода подростков из затопленной пещеры в легководолазном снаряжении. Операцию осложняет тот факт, что большинство подростков, выросших в горной местности, совсем не умеют плавать.

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В ночь с четверга на пятницу подготовленная операция по выводу детей на поверхность с аквалангами была отложена в связи с гибелью одного из дайверов, добровольца, бывшего боевого пловца таиландских ВМС, который выполнял задачу по доставке баллонов с кислородом в дальние камеры пещеры. Тем не менее, представитель командования спецназа ВМС Таиланда заявил в пятницу, что подготовка эвакуации детей продолжается, и что операция должна быть проведена в самое ближайшее время, так как ожидаются сильные ливни, способные резко повысить уровень воды в пещере, а также из-за начавшегося изменения состава воздуха в пещере, где ощущается нехватка кислорода и начинает накапливаться углекислый газ.