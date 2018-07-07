Шокирующие детали убийства девушки из Молдовы в Германии

Как гражданин Ирана, не получив убежища в Германии и будучи подозреваемым в убийстве, мог покинуть страну, - недоумевает общественность.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Выходец из Ирана Али Башар, изнасиловавший и убивший в Германии 14-летнюю гражданку Молдовы по имени Сусана, долгое время до момента трагедии был под наблюдением полиции и подозревался в еще одном изнасиловании — немецкой девочки 11-ти лет.

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По данным прокуратуры немецкого Висбадена, отец девочки-подростка еще 17 мая 2018 года сообщил в полицию об актах неоднократного сексуального насилия в отношении его дочери, сообщает ro.sputnik.md.

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В прокуратуре, ссылаясь на данные камер наружного наблюдения, не сомневаются, что нашу соотечественницу изнасиловал и убил именно Башар. Теперь правоохранительные органы убеждены, что сексуальное надругательство над 11-летней девочкой в марте и апреле 2018 года — тоже его рук дело.

Полиция запросила мандат на арест иранца. Но после трагедии с Сусаной 20-летний Али Башар бежал из Германии со всеми своими пятью братьями. Позже его задержали в Ираке. Пресса же вопрошает — как можно было беженцу, которому было, кстати, отказано в убежище, покинуть Германию, будучи никем не замеченными.

Тело Сусаны, переехавшей из Молдовы вместе со всей семьей в Германию, было найдено со следами насильственной смерти и сексуального насилия в Висбадене седьмого июня 2018 года. Поиски девочки начались 22 мая после того, как она не вернулась домой.