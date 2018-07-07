В 240 километрах от Кишинева чуть не случился второй "Чернобыль"

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Служба безопасности Украины блокировала использования некачественного кабеля электропитания на предприятии "Южно-Украинской АЭС". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную пресс-службой ведомства.

По данным ведомства, должностные лица предприятия закупили некачественное оборудование, чем создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

© Photo : Vladimir Migutin Чернобыль: зона отчуждения тридцать лет спустя 15

"Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас оборудование демонтируют.

Город Южноукраинск (Николаевская область Украины) находится в 242 километрах от Кишинева в непосредственной близости от трассы, по которой в Киев из молдавской столицы осуществляются регулярные автобусные рейсы.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС стал самой мощной техногенной радиационной катастрофой за всю историю человечества.