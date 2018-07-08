Встань и иди: в одном из моргов женщина вернулась с "того света"

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Врачебные ошибки, в том числе и врачей-реаниматологов, которые не достаточно внимательно относятся к своим пациентам, иногда приводят к реальным курьезам, от которых иногда стынет кровь в жилах.

Подобный случай произошел в ЮАР, где женщина очнулась в холодильной камере морга через несколько часов после "констатации смерти".

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Пострадавшая, чье имя не называется, попала в серьезную аварию в Йоханнесбурге. Она получила тяжелые травмы головы, и работники скорой сочли ее мертвой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mirror.

Женщину обнаружили сотрудники морга, которые заносили данные о телах в журнал. Вытаскивая "тело" из холодильника, они обнаружили, что она дышит.

"Диагностировать смерть обучены парамедики, а не мы. Вряд ли кто-то ожидает открыть холодильник и обнаружить там живого человека. А если бы мы начали вскрытие и убили ее?" — возмутился один из сотрудников.

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"С учетом тяжести травм, времени ожидании катафалка, дороги до морга, раздевания, взвешивания и складирования в холодильную камеру, мы должны быть благодарны Богу, за то что она вообще осталась жива", — признался главный фельдшер Геррит Брэдник.

Сейчас пострадавшая проходит лечение. Руководство больницы начало расследование обстоятельств инцидента.