16:47 08 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.77
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Спасатели в пещерах Тхам Луанг в северной провинции Чианг Рай, Таиланд, где пропали 12 членов юношеской футбольной команды и их тренер. 27 июня 2018

В Таиланде эвакуируют детей из горной пещеры

© REUTERS / Soe Zeya Tun
Происшествия
Получить короткую ссылку
319 0 0

В штабе спецоперации по спасению считают, что лучших условий, чем сейчас, для вызволения жертв наводнения еще долго не будет.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. На севере Таиланда эвакуируют 12 школьников и их футбольного тренера, заблокированных. Причина чрезвычайных мер — наводнение в пещере Тхам Луанг.

Эвакуациия в одном из сел Румынии из-за последствий непогоды
© Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Эвакуация в некоторых районах Румынии: что произошло в соседней стране

Как сообщил журналистам глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон, которого цитирует РИА Новости, команда из 13 водолазов, среди которых иностранцы и таиландские военнослужащие, а также пять наиболее опытных боевых пловцов, отправились в дальний район пещеры.

В Таиланде будут судить туристку, которая кормила рыбок >>>

"Сегодня у нас достигнута полная готовность по всем направлениям, и лучше, чем сейчас, ситуации для вывода детей в ближайшие дни может не быть", — сказал Осоттханакон. Он пояснил, что, во-первых, многодневное откачивание воды из пещеры достигло главной цели: уровень воды в пещере стал значительно ниже естественного для сезона дождей, что оставляет на маршруте эвакуации меньше полностью затопленных участков, которые дайверам с детьми придется преодолевать под водой.

Дайвер
© Sputnik / Anton Denisov
В Таиланде, спасая детей в пещере, погиб дайвер

"Во-вторых, по информации врачей, находящихся в пещере, дети достаточно физически окрепли, их моральный дух на высоте, они настроены на возвращение домой. В результате тренировок в течение нескольких дней они получили базовые навыки пользования водолазным снаряжением. И в-третьих, у нас готовы все условия для быстрой доставки их в больницу для реабилитации после двухнедельного пребывания в пещере, готовы врачи-специалисты по всем необходимым для их восстановления направлениям медицины", — сказал глава штаба спасательной операции.

Наводнение в Таиланде: кадры спасения тонущего слоненка >>>

Осоттханакон также добавил, что в течение дня будет проводить брифинги для журналистов о ходе операции.

Ранее сообщалось, что от входа в Тхам Луанг удалили всех журналистов, в то время как родителей и родственников детей провели внутрь пещеры.

Спасатели в пещерах Тхам Луанг в северной провинции Чианг Рай, Таиланд, где пропали 12 членов юношеской футбольной команды и их тренер. 27 июня 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
В Таиланде опасаются повторного затопления пещеры, где находятся дети

Еще ночью вход в пещеру и тенты, в которых отдыхают и хранят свое оборудование боевые пловцы, обнесли непрозрачной зеленой пластиковой пленкой. На площадку перед Тхам Луанг заехали 13 автомобилей скорой помощи, которые стояли наготове неподалеку в течение всей поисково-спасательной операции.

Кожокару: пьяных молдавских водителей надо наказывать, как в Таиланде >>>

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и oказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

Основным препятствием для эвакуации являются узкие затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу из пещеры, которые детям, не умеющим плавать, придется преодолевать в легководолазном снаряжении.

По теме

Сердце замирает: запертые в пещере дети написали письмо родителям и учителям
Открытие ледяной пещеры в парке "Зарядье": как это было
Самую большую на планете подводную пещеру нашли в Мексике
Теги:
пещера, горы, спасение, спасатели, наводнение, дети, Таиланд, Бедствия и чрезвычайные происшествия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

  • Полузащитник сборной РФ по футболу Алан Дзагоев
    К игре готов

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone 07_07_2018
Гости Sputnik FanZone показали, как нужно поддерживать команды
Нелегально работающим гражданам перерасчет пенсии не произведут
Нелегально работающим гражданам перерасчет пенсий не произведут
Футбол факты и курьезы
Курьезы и факты в футболе: нелепые случаи с мячом

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться