В Таиланде эвакуируют детей из горной пещеры

В штабе спецоперации по спасению считают, что лучших условий, чем сейчас, для вызволения жертв наводнения еще долго не будет.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. На севере Таиланда эвакуируют 12 школьников и их футбольного тренера, заблокированных. Причина чрезвычайных мер — наводнение в пещере Тхам Луанг.

Как сообщил журналистам глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон, которого цитирует РИА Новости, команда из 13 водолазов, среди которых иностранцы и таиландские военнослужащие, а также пять наиболее опытных боевых пловцов, отправились в дальний район пещеры.

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"Сегодня у нас достигнута полная готовность по всем направлениям, и лучше, чем сейчас, ситуации для вывода детей в ближайшие дни может не быть", — сказал Осоттханакон. Он пояснил, что, во-первых, многодневное откачивание воды из пещеры достигло главной цели: уровень воды в пещере стал значительно ниже естественного для сезона дождей, что оставляет на маршруте эвакуации меньше полностью затопленных участков, которые дайверам с детьми придется преодолевать под водой.

© Sputnik / Anton Denisov В Таиланде, спасая детей в пещере, погиб дайвер

"Во-вторых, по информации врачей, находящихся в пещере, дети достаточно физически окрепли, их моральный дух на высоте, они настроены на возвращение домой. В результате тренировок в течение нескольких дней они получили базовые навыки пользования водолазным снаряжением. И в-третьих, у нас готовы все условия для быстрой доставки их в больницу для реабилитации после двухнедельного пребывания в пещере, готовы врачи-специалисты по всем необходимым для их восстановления направлениям медицины", — сказал глава штаба спасательной операции.

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Осоттханакон также добавил, что в течение дня будет проводить брифинги для журналистов о ходе операции.

Ранее сообщалось, что от входа в Тхам Луанг удалили всех журналистов, в то время как родителей и родственников детей провели внутрь пещеры.

© REUTERS / Soe Zeya Tun В Таиланде опасаются повторного затопления пещеры, где находятся дети

Еще ночью вход в пещеру и тенты, в которых отдыхают и хранят свое оборудование боевые пловцы, обнесли непрозрачной зеленой пластиковой пленкой. На площадку перед Тхам Луанг заехали 13 автомобилей скорой помощи, которые стояли наготове неподалеку в течение всей поисково-спасательной операции.

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Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и oказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

Основным препятствием для эвакуации являются узкие затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу из пещеры, которые детям, не умеющим плавать, придется преодолевать в легководолазном снаряжении.