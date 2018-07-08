В Таиланде из затопленной пещеры вывели четырех детей

Четырех из 12 детей, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг в Таиланде вместе с 25-летним тренером, вывели на поверхность.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Спасение четырех подростков подтвердили таиландские боевые пловцы на своей странице в фейсбуке.

Двое детей уже доставлены в больницу города Чианграя в 60 километрах от пещеры, еще двое находятся в полевом госпитале у входа в пещеру, их готовят к отправке в ту же больницу, где приготовлены все условия для успешной реабилитации после двухнедельного пребывания в пещере.

Бангкокский блогер Florian Witulski сообщает со ссылкой на австралийского врача, работающего в полевом госпитале у пещеры, что к настоящему моменту на поверхность выведены уже шесть подростков. Некоторые отправлены в больницу города Чианграй, остальные пока размещены в полевом госпитале. Как отмечается, один из подростков находится в "серьезном" состоянии, его готовят к отправке в госпиталь, сообщает блогер.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.

В воскресенье утром глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон сообщил о начале эвакуации подростков и тренера из пещеры.