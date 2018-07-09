Автобус с детьми из Белоруссии перевернулся в Румынии

Медицинская помощь в результате ДТП потребовалась восьми детям и одному взрослому.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Автобус с детьми из Белоруссии перевернулся на трассе в Румынии. Инцидент произошел близ населенного пункта Дэрмэнешть в уезде Сучава.

© REUTERS / Osman Orsal Тотальная истерия в Румынии: "скорая", которая похищает детей

По сообщению местного Инспектората по чрезвычайным ситуациям, в автобусе находились 43 ребенка и семеро взрослых сопровождающих.

На место ДТП прибыли несколько машин скорой медицинской помощи и сотрудники патрульной полиции. Восьми детям и одному взрослому была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

Обстановку на месте происшествия снял на видео один из очевидцев аварии.



