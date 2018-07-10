Заложники проклятой пещеры: в Таиланде продолжается операция по спасению школьников

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Операция по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде оказалась не такой уж и простой. Раньше сообщалось, что спасая подростков, здесь погиб дайвер, из-за чего место нарекли проклятым.
После этого случая и перед началом спасательной операции дети на всякий случай написали письмо родителям и учителям.
Сейчас в плену остались пятеро человек — тренер и четверо подростков. Кроме них спасатели выведут на поверхность и четверых военнослужащих, включая врачей, которые были с пострадавшими все время с момента их обнаружения.
Как заявил на брифинге в пресс-центре спасательной операции начальник ее объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон работа по выводу подростков на поверхность возобновилась во вторник утром.
"Сегодня наверх выйдут все девять человек", — отметил Осоттханакон.
Школьники выросли в горном регионе и не умеют плавать, поэтому спасательная операция значительно усложнилась. Чтобы выбраться из плена подросткам пришлось освоить акваланги. Этому детей обучили пятеро пловцов и два военврача. Каждый освобожденный ребенок преодолевал 200 метров затопленных участков пещеры.
В Таиланде опасаются повторного затопления пещеры, где находятся дети>>>
Процесс выхода на поверхность занимает несколько часов. На всякий случай на протяжении всего пути в пещере спасатели расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое необходимое снаряжение.
Спасенные дети находятся на реабилитации и инфекционном карантине в больнице города Чианграй.
С родственниками они могут видеться пока только через стекло и говорить по телефону.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг.
Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой.