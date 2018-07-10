На Украине мужчина пришел на остановку с гранатометом

Полицейские обратили внимание на стоявшего человека вовсе не из-за того, что он держал в руках предмет, накрытый простыней.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В Днепре задержали 50-летнего местного жителя, который стоял на остановке общественного транспорта с гранатометом. Об этом во вторник сообщили в Национальной полиции Украины.

Привлекло внимание правоохранителей то, что мужчина курил. Только приблизившись, у него нашли оружие.

"Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. При досмотре сотрудники криминальной полиции Днепропетровского отделения обнаружили у него РПГ-18, замотанный в простыню", — пояснили в ведомстве.

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Инцидент произошел днем 9 июля, а задержанного доставили в отделение полиции.

"По словам задержанного, оружие он нашел ранее и хранил без какой-либо цели. В настоящее время РПГ направлен на экспертизу", — добавили в полиции.

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По факту произошедшего открыто уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса. Также известно, что задержанный ранее уже был судим.