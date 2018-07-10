В Ереване подожгли автомобили судебных приставов - видео

По данным МЧС Армении, пострадали шесть автомобилей, огонь был потушен примерно за полчаса.Обстоятельства инцидента выясняются.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Шесть машин сгорели во вторник в Ереване у здания Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА), сообщили в пресс-службе местного МЧС.

© Facebook / Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI Авария на трассе Кишинев-Оргеев: одно авто загорелось

"После поступления сигнала 10 июля на место выехали два расчета пожарных спасателей. Сгорели 1 тысяча квадратных метров травяного покрова и стоящие на парковке СПИСА автомашины Niva 21214, Mercedes C180, Lada 21010, Volkswagen Bora, Toyօta Corolla и BMW 316", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Уточняется также, что владельцы всех поврежденных автомобилей являются сотрудниками СПИСА, поскольку въезд и парковка посторонних автомобилей на данной территории запрещены.

По данным МЧС, огонь был потушен примерно за полчаса, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.