Адвокат: Цуркан обвиняют в передаче Молдове данных об энергокомпаниях России

Адвокат озвучил новую причину, по которой задержали Карину Цуркан, официально эти данные не подтверждены.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Адвокат Карины Цуркан Иван Павлов заявил о том, что следствие обвиняет бывшего члена правления "Интер РАО" в передаче спецслужбам Молдовы данных о российских энергетических компаниях. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает РИА Новости.

В среду, 11 июля, адвокат посетил Цуркан в Лефортово и, как он сообщил, увидел документы, в которых сформулировано ее обвинение.

"Конкретно Карину обвиняют в том, что она 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с… молдавской спецслужбой. 21 апреля 2015 года… получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". И 29 сентября 2015 года (непонятно — где, как и при каких обстоятельствах) передала этот документ спецслужбе Молдовы", — написал адвокат.

© Sputnik / Сергей Кузнецов В Румынии прокомментировали дело Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

По его словам, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют гостайну.

Павлов указал, что Цуркан "категорически не признает себя виновной", "полностью отрицает те обстоятельства, которые ей вменяются".

Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины — в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

По решению суда, Цуркан останется под арестом как минимум до 13 августа, хотя на деле, скорее всего, намного дольше. По практике, такие дела расследуются не меньше года, оправдательные приговоры по ним не выносятся, хотя иногда дела закрываются за отсутствием состава преступления до передачи в суд.