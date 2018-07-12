Заколдованное место — молдаванин исчез близ острова Валаам в России

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В полицию Санкт-Петербурга с заявлением о пропаже мужа обратилась 60-летняя жительница Молдовы, сообщает местный телеканал 47news.

Женщина рассказала, что ее 64-летний муж, после посещения Валаамского монастыря покинул остров на Ладожском озере, а после этого никаких известий о том, где он находится, у родных не было.

© Ruptly . Гражданин Молдовы пропал по дороге из Петербурга в Кишинев

По словам жены пропавшего, мужчина хотел посетить монастырь перед возвращением на родину. Он собирался отправиться на катере от острова Валаам до города Приозерск, затем на автобусе добраться до станции метро "Девяткино" и на Балтийском вокзале купить билет на автобус до Кишинева.

Последний раз он дал о себе знать 9 июля, когда позвонил жене по телефону и сообщил, что возвращается с острова Валаам. Где именно он находился во время разговора, пока неизвестно. Делом занимается полиция Санкт-Петербурга.



