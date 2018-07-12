Взрыв в Болгарии – задержан гражданин Молдовы

В болгарской полиции считают, что взрывами банкоматов в этой стране занялись банды туристов из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Полиция болгарского города Бургас арестовала на 72 часа 22-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в совершении подрыва банкомата в Пловдиве.

© Sputnik / Константин Чалабов Видеофакт: взрыв на юге Молдовы спровоцировал пожар

Мужчину арестовали на автомойке в Бургасе, где он занимался чисткой автомобиля, с помощью которого было совершено преступление. Оказалось, что подрывник использовал украденные регистрационные автомобильные номера.

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Как сообщают болгарские СМИ, взрыв произошел в минувшую субботу. В полиции полагают, что у задержанного был сообщник-соотечественник, который после вскоре совершения преступления покинул Болгарию. Этот субъект был объявлен в розыск.

По данным главного секретаря МВД Болгарии Младена Маринова, эта же преступная группа связана и с ограблением банкомата в Софии.

Во взорванном банкомате было около 110 тысяч евро в пересчете на болгарские левы. У преступника было обнаружено только 88 тысяч левов.