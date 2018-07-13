Гражданин Молдовы пытался незаконно вывезти из Украины медали ВОВ и книги

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Гражданин Молдовы и гражданка России попытались провезти через молдо-украинскую границу медали времен Великой Отечественной войны и старинные книги, сообщают местные СМИ.

© Sputnik / Sergej Poljakov В Одессе обнаружена большая контрабанда из Молдовы

Первый случай произошел на КПП "Кучурган-Первомайск". У проходившего проверку гражданина Молдовы украинские пограничники обнаружили "За оборону Сталинграда", "За оборону Ленинграда" и "За освобождение Варшавы". Ни орденских книжек, ни каких-либо других разрешительных документов, предусмотренных законодательством, у мужчины не было.

Другой инцидент произошел в пункте пропуска "Платоново". Россиянка пыталась вывезти из страны четыре тома романа Андрея Печерского "въ Лъсах" 1875 года издания.

Ценная находка на границе: молдавский трофей достался налоговикам Украины>>>

Пограничники составили протоколы о нарушении таможенных правил и изъяли культурные ценности для дальнейшей экспертизы.