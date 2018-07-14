Уснул за рулем - семья с двумя детьми из Молдовы пострадала в ДТП в Румынии

Детей спасли пристегнутые ремни, иначе все могло бы закончиться гораздо хуже, как ранее в другой автокатастрофе в том же районе.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Четверо граждан Молдовы, в том числе двое детей, пострадали в результате автокатастрофы, которая произошла сегодня утром, в субботу, 14 июля, близ населенного пункта Лецкань Ясского уезда.

По поступающей информации, водитель уснул за рулем и врезался в дерево.

Как сообщает румынская пресса, глава ясского подразделения службы спасателей SMURD, доктор Диана Чимпоешу, заявила, что в результате лобового столкновения пострадали двое детей, 8 и 2 лет, а также их родители, оба в возрасте 29 лет. "Дети находились на заднем сиденье, с пристегнутыми ремнями", — рассказала она.

Утреннее ДТП в Кишиневе – полиция сообщила подробности>>>

Водитель и двое детей были доставлены экипажем SMURD в госпиталь "Sfânta Maria", а женщину направили в госпиталь "Sfântul Spiridon".

Напомним, всего несколькими днями ранее, возле Лецкань произошло страшное ДТП, в котором погибли трое человек. Видео этого трагического происшествия опубликовали румынские СМИ.