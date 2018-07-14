"Хромые" качели: в Затоке курортников катают на изношенных аттракционах

Самодельные ремни безопасности и расшатанные капсулы, едва не привели к трагедии на местном пляже, где любят отдыхать курортники из Молдовы.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Развлекательные сооружения на одесских пляжах могут быть небезопасны, предупреждают эксперты. Но повидавшие виды аттракционы, которых здесь называют "Карусели свободный полет", встречаются повсеместно.

© Sputnik / Miroslav Rotari В шаге от трагедии: в Кишиневе снова появились опасные карусели

Проверка таких сооружений остается делом добровольным. Контролировать исправность аттракционов может только их владелец, и то если захочет.

Недавно несколько местных баз отдыха, где любят отдыхать и курортники из Молдовы, оказались на грани закрытия из-за ряда выявленных нарушений.

А журналисты местного телеканала провели рейд на одном из пляжей.

Их "инспекция" подтвердила — безопасность парка аттракционов в курортной Затоке оставляет желать лучшего. Журналисты вместе с экспертом выявили аттракционы без ремней безопасности, а на "американских горках" ремни безопасности вообще оказались самодельными.

"Это самодеятельность. Такие аттракционы опасны для здоровья и жизни", — предупредил гость эфира.