"Хромые" качели: в Затоке курортников катают на изношенных аттракционах

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Развлекательные сооружения на одесских пляжах могут быть небезопасны, предупреждают эксперты. Но повидавшие виды аттракционы, которых здесь называют "Карусели свободный полет", встречаются повсеместно.
Проверка таких сооружений остается делом добровольным. Контролировать исправность аттракционов может только их владелец, и то если захочет.
Недавно несколько местных баз отдыха, где любят отдыхать и курортники из Молдовы, оказались на грани закрытия из-за ряда выявленных нарушений.
А журналисты местного телеканала провели рейд на одном из пляжей.
Их "инспекция" подтвердила — безопасность парка аттракционов в курортной Затоке оставляет желать лучшего. Журналисты вместе с экспертом выявили аттракционы без ремней безопасности, а на "американских горках" ремни безопасности вообще оказались самодельными.
"Это самодеятельность. Такие аттракционы опасны для здоровья и жизни", — предупредил гость эфира.