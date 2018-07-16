Девушка из Молдовы погибла в Ларнаке, полиция Кипра ведет расследование

Водитель не заметил велосипедистку, которая ехала по темной дороге без светоотражающего жилета.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Гражданка Молдовы в возрасте 21 года погибла в кипрском городе Ларнака в результате ДТП на дороге Ормидия-Ачнас.

По сообщениям местной прессы, около 9 часов вечера девушка ехала по обочине шоссе, когда недалеко от въезда на одну из животноводческих ферм с ней столкнулся автомобиль. Велосипедистка погибла на месте, и прибывший на место происшествия врач уже ничем не смог помочь жертве ДТП.

Водитель автомобиля был задержан полицией, тест не выявил в его крови алкоголя.

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Обстоятельства происшествия до конца не установлены. Полиции предстоит установить, надела ли девушка светоотражающий жилет, прежде чем отправиться в путь по плохо освещенной дороге, и был ли ее велосипед оборудован отражателями, сообщил начальник полицейской станции в Декелии Андреас Пициллидес.

По сообщениям СМИ, в этом районе нет уличных фонарей, и нет дорожного покрытия для пешеходов или велосипедистов вдоль дороги.

По неподтвержденным данным, девушка, возможно, работала в этом районе.