Группировка "Борман": торговцев гашишем судят в Молдове и Белоруссии

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В белорусском Гродно начался судебный процесс над членами международной преступной группировки, занимавшейся перевозкой и торговлей наркотиками.

© Sputnik / Виталий Аньков Новые подробности дела о транзите гашиша через Молдову

Гашиш в газовом баллоне

По данным белорусских СМИ, обвиняемыми по делу стали двое ранее судимых граждан Беларуси 1987 и 1971 годов рождения. Следствие считает, что мужчины были наркокурьерами, доставляя из стран Евросоюза в Россию гашиш.

Обвиняемым может грозить до 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На Леушенской таможне задержали микроавтобус с 45 килограммами гашиша >>>

Оба предполагаемых наркокурьера были задержаны близ белорусского города Мосты. В их автомобиле марки "Опель", в газовом баллоне, был обнаружен тайник, в котором находилось свыше 35 килограммов гашиша.

Молдавский след

ОПГ, о которой идет речь, поставляла гашиш из Испании в Россию транзитом через Беларусь. Преступники действовали также и в Марокко, Польше, Литве, Украине и даже Молдове. Из тайников изъято свыше 830 килограммов гашиша.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Пограничники сожгли конфискованный гашиш "двухлетней выдержки"

Ранее Sputnik сообщал, что преступная группировка, занимавшаяся перевозкой и реализацией гашиша, действовала в тех же странах и в рамках тех же маршрутов.

Правоохранительные органы Молдовы сообщают, что ОПГ носила название "Борман", и в суд недавно было передано далеко не первое дело о этому вопросу. Обвиняемыми по данному делу проходят шесть человек вместе со своим лидером, носящим в криминальном мире ту же кличку, что и вся банда, — "Борман".

Около 65 килограммов гашиша задержано при въезде в Молдову >>>

Прокуроры считают, что обвиняемые с помощью своих сообщников из той же ОПГ и других подчиненных ей группировок с 2010 года транспортировали гашиш из Испании через Молдову в Россию, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ.

© Sputnik / Андрей Стенин Более 10 кг гашиша пытались ввезти в Молдову в сумке для ноутбука

Члены ОПГ "перегнали" по этому маршруту около тысячи килограммов наркотиков, заработав на этом более 20 миллионов леев.

К своей деятельности наркоторговцы привлекли представителей органов правопорядка из Испании, России, Белоруссии, Франции, Германии, Литвы и Италии. Операция по предотвращению постановок гашиша по этим каналам носила название Пиренейский излом.

Молдавская полиция задержала гашиш, следовавший из Испании в Россию >>>

Всего задержано около 60 членов ОПГ "Борман" — преимущественно граждане Молдовы, России и Испании. Некоторые из них уже осуждены на тюремные сроки.

На имущество осужденных и обвиняемых в Молдове наложен секвестр — арестовано имущество и ценности на общую сумму в более, чем восемь миллионов леев, а также семь машин, четыре земельных участка, пять квартир и три площади, предназначавшиеся под строительство.

Одним предполагаемым членам ОПГ, находящимся в статусе обвиняемых, грозит до 10 лет тюрьмы, другим — до 15 лет лишения свободы.