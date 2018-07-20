Жуткое ДТП: фура раздавила маршрутку, десять погибших - фото

Рейсовый микроавтобус попал под фуру, в результате погибли десять пассажиров, столько же пострадали - полиция Житомирской области опубликовала фото с места ЧП.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В пятницу на трассе Киев-Чоп рядом с селом Глубочица фура столкнулась с рейсовой маршруткой, в результате — десять человек погибли, сообщили в полиции Житомирской области.

© Photo: Національна поліція України ДТП на трассе Киев - Чоп

"ДТП с участием машрутки и грузовика произошло около 10.20 на 127-м километре трассы Киев-Чоп, рядом с селом Глубочицы Житомирской области. По предварительным данным, водитель маршрутки Киев-Ровное, двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с фурой DAF. В результате 10 человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении полиции.

© Photo: Національна поліція України ДТП на трассе Киев - Чоп

Как уточнили в правоохранительных органах, всех травмированных госпитализированы.

© Photo: Національна поліція України ДТП на трассе Киев - Чоп

На месте происшествия работают следователи, спасатели и патрульные. Обстоятельства случившегося выясняются.